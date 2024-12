Stand: 04.12.2024 15:46 Uhr Haftbefehl noch im Amtsgericht Itzehoe vollstreckt

Schneller und erfolgreicher Polizeieinsatz am Mittwoch im Amtsgericht Itzehoe (Kreis Steinburg): Dort stand ein 25-jähriger Mann wegen eines Drogendeliktes vor Gericht. Laut Polizei wurde er gleichzeitig seit 2022 per Haftbefehl wegen Körperverletzung von der Hamburger Staatsanwaltschaft gesucht. Da die Itzehoer Polizei von dem aktuellen Gerichtstermin wusste und der Gesuchte dort auch erschienen war, wurde er gleich nach der Verhandlung durch Beamte des Gerichtes festgenommen. Er wurde umgehend in die benachbarte Justizvollzugsanstalt überführt.



