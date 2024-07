Stand: 23.07.2024 16:27 Uhr Gutachten: 350.000 Euro für Reparatur der Schleifähre in Arnis

Seit zwei Jahren steht die Schleifähre still, die den kleinen Ort Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) mit dem südlichen Schleiufer verbindet. Wie und ob es mit der Fähre weitergehen kann, ist am Dienstagabend Thema in der Stadtvertretung. Laut Bürgermeister Jens Matthiesen liegt ein Gutachten vor: 350.000 Euro würde es kosten, die Fähre wieder instand zu setzen. Grund für die hohe Summe sei der Reparaturstau in den vergangenen 30 Jahren. Die Finanzierung ist noch nicht geklärt. Eine Lösung könnte laut Matthiesen ein Zweckverband mit den umliegenden Gemeinden sein. Auch darum soll es bei der Stadtvertretung am Dienstagabend in Arnis gehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg