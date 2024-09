Stand: 23.09.2024 15:22 Uhr Instandhaltungsarbeiten in der Raffinerie Heide

In der Raffinerie Heide (Kreis Dithmarschen) werden ab sofort im Rahmen einer Großrevision Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Kolonnen, Behälter, Wärmeaustauscher, Kompressoren und Sicherheitsventile werden dabei in ihre Einzelteile zerlegt, gereinigt sowie inspiziert und bei Bedarf repariert. Bei den Arbeiten wird das Raffinerie-Team von bis zu 850 Mitarbeitenden von externen Partnerfirmen zusätzlich unterstützt. Das könne laut einer Sprecherin der Raffinerie morgens und abends zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen rund um das Gelände führen. Die Großrevision dauert noch bis zum 11. Oktober an

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen