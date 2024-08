Stand: 14.08.2024 07:58 Uhr Großeinsätze für die Feuerwehr in Siebenbäumen und Neustadt

In Siebenbäumen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Großeinsatz ausgerückt. Laut Rettungsleitstelle war der Motor einer Förderanlage für Getreide ein Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der 60 Einsatzkräfte von vier Wehren konnte größerer Schaden verhindert werden.

Gartenlauben brennen in Neustadt

Einen weiteren Großeinsatz gab es in Neustadt in der Oldenburgstraße im Kreis Ostholstein. Dort sind zwei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage abgebrannt.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Kreis Herzogtum Lauenburg