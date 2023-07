Großbrand in Getreidesilo zwischen Brunstorf und Worth Stand: 31.07.2023 20:58 Uhr Zwischen Brunstorf und Worth im Kreis Herzogtum Lauenburg brennt noch immer ein Getreidesilo. Laut Polizei und Feuerwehr sind 200 Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein und Hamburg im Einsatz.

Bereits seit dem frühen Montagnachmittag brennt das Silo im Kreis Herzogtum Lauenburg. Gegen 13 Uhr wurde eine Warnung durch die NINA Warnapp herausgegeben. Diese wurde am Abend wegen der starken Rauchentwicklung noch einmal erweitert. Die Löscharbeiten sind laut Feuerwehr erschwert, weil es im Silo immer wieder zu Verpuffungen kommt - denn darin gelagert sind 200 Tonnen Getreide. Laut Polizei ist nicht auszuschließen, dass das Silo einsturzgefährdet ist. Das müsse allerdings noch geprüft werden, so eine Sprecherin.

Löscharbeiten laufen mithilfe eines Teleskopsteigers

Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte kam es bei der Rapstrocknung zu einem Schwelbrand. Noch immer ist unklar, wo genau es in dem 30 Meter hohen Turm brennt. Aus diesem Grund kommt auch eine Drohne zur Aufklärung zum Einsatz, wie die Feuerwehr erklärte. Mithilfe eines Teleskopsteigers versuchten Helfer, das Feuer von oben mit Schaum zu löschen. Am Abend waren dadurch zumindest äußerlich keine Flammen mehr zu sehen, wie Thomas Grimm vom Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Trotz der starken Rauchentwicklung beim Löschen gibt es den Angaben nach keine "besorgniserregenden Rauchgaskonzentrationen".

Heizöllager in der Nähe wird abgepumpt

Mit Atemschutzmasken ausgerüstet betraten Feuerwehrkräfte das brennende Treppenhaus des Silos, um es von innen heraus zu löschen. Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren könne weiterhin keine Entwarnung gegeben werden, so Grimm. Besonders brisant ist der Standort eines angrenzenden Heizöllagers. Aus Sicherheitsgründen konnte dies erst am Abend betreten werden. Die Feuerwehr hat nun begonnen, die rund 8.000 Liter Heizöl vorsorglich abzupumpen, um eine mögliche Gefahr zu bannen.

Feuerwehr schont Einsatzkräfte für den Folgetag

Laut Einsatzleistelle der Feuerwehr werden die Löscharbeiten aber noch andauern. Sie seien "kein Sprint, sondern ein Marathon", sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands am Montagnachmittag. Er geht davon aus, dass die Einsatzkräfte auch am Dienstag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt sein werden. Aus diesem Grund hat die Feuerwehr trotz der Lage bereits einige Einsatzkräfte nach Hause geschickt - damit diese gegebenenfalls am Dienstag als "Reserve" wieder ausgeruht und einsatzbereit sind. Dienstagfrüh informiert die Feuerwehr über das weitere Vorgehen.

Anwohnerinnen und Anwohner werden weiter gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Da Funkmastantennen auf dem Dach des Silos angebracht sind, kann zudem der Mobilfunkempfang gestört sein.

