Stand: 25.04.2024 10:32 Uhr Grill im Haus benutzt: Fünf Verletzte in Tornesch

In Tornesch im Kreis Pinneberg sind in der Nacht zu Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, weil sie im Haus einen Grill anzündeten. Sie kamen laut Feuerwehr mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in eine Klinik. Darunter war auch ein elfjähriges Kind.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 08:30 Uhr