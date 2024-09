Stand: 05.09.2024 11:13 Uhr Gesundheits-Check: Wieder mehr Teenager bei Jugenduntersuchungen

Bei den Jugenduntersuchungen in Schleswig-Holstein hat die AOK Nordwest einen leichten Anstieg festgestellt. Im letzten Jahr waren es 10,2 Prozent der versicherten Jugendlichen - im Vorjahr 8,8 Prozent. Laut der Krankenkasse nutzen aber weiterhin zu wenig Teenager die beiden kostenlosen J-Untersuchungen (J1 und J2) zwischen 12 und 17 Jahren. Die AOK weist darauf hin, dass die Jugenduntersuchungen einen wichtigen Beitrag zur körperlichen und seelischen Gesundheit leisten. Mit Babys und Kleinkindern würden die meisten Eltern in Schleswig-Holstein noch regelmäßig zur Vorsorge gehen. Doch die Motivation lasse im Laufe der Jahre nach, so die AOK.

