Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes muss gehen

Das Diakonische Werk Südtondern (Kreis Nordfriesland) will sich von seiner Geschäftsführerin Nicole Saballus trennen. Der Aufsichtsrat strebe an, die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden, teilt der Kirchenkreis Nordfriesland mit.

Unzufriedene Mitarbeiter veröffentlichten einen offenen Brief

Pröpstin Annegret Wegner-Braun sagte, im Juni habe sie von Missständen erfahren. Mitarbeiter hätten ihr in persönlichen Gesprächen davon berichtet, dass sie sich in einer angstvollen und druckvollen Arbeitssituation befinden. Die Pröpstin veranlasste nach eigenen Angaben Anfang Juli eine Befragung der Beschäftigten durch ein unabhängiges Unternehmen. Eine Woche später veröffentlichten unzufriedene Mitarbeitende einen offenen Brief. Inzwischen ist die Befragung abgeschlossen. Etwa ein Drittel der 128 Beschäftigten beteiligte sich.

Die Leitung übernimmt nun vorübergehend Volker Schümann vom Diakonischen Werk Husum (Kreis Nordfriesland). Unter dem Dach des Diakonischen Werks laufen viele Beratungsangebote zusammen, unter anderem Jugendhilfe, Suchtberatung, Präventionsarbeit, Familien- und Lebensberatung.

