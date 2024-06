Stand: 10.06.2024 11:46 Uhr Gemeindevertreterwahl in Kankelau

In Kankelau im Kreis Herzogtum Lauenburg musste die Gemeindevertretung neu gewählt werden. Wegen zahlreicher Austritte war diese nicht mehr beschlussfähig. Deshalb setzten das Innenministerium Schleswig-Holstein und die zuständige Kommunalaufsicht eine Neuwahl an. Nun sieht die Vertretung so aus: Sechs von sieben Sitzen bekommen die "Bürger für Kankelau" und ein Sitz geht an Einzelbewerber Eugen Glaser-Riegler.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2024 | 08:30 Uhr