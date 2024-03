Stand: 27.03.2024 10:00 Uhr Gemeinde Sylt kauft Grundstück zwischen Tinnum und Keitum

Die Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland hat bei einer Auktion in Berlin ein rund 4,5 Hektar großes Grundstück zwischen Tinnum und Keitum ersteigert. Der Kaufpreis lag laut Gemeinde bei knapp 500.000 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde eine angrenzende Fläche im Bereich des Sportzentrums Tinnum ersteigert.

Gemeinde spricht von "Grundstücksbevorratung"

Nach Angaben von Marcus Kopplin, dem Betriebsleiter des Kommunalen Liegenschaftsmanagements auf Sylt, ist aktuell noch unklar, was mit der Fläche passieren soll. "Möglicherweise wird dort eine Erweiterung des vorhandenen Sportzentrums erfolgen. Auf jeden Fall dient diese Fläche der Grundstücksbevorratung", so Kopplin. Bei der Auktion kamen noch drei weitere kleine Sylter Grundstücke in Kampen unter den Hammer.

Bei dem Kaufpreis von 495.000 Euro handelte es sich laut Gemeinde um das Mindestgebot bei der Berliner Frühjahrs-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG. Die Grundstückspreise sind nach Gemeinde-Angaben auch auf Sylt in den vergangenen Monaten gefallen.

