Gegen Rassismus: Drei "Schulen mit Courage" in Dithmarschen

Am Montag starten die internationalen Wochen gegen Rassismus. Ein Beispiel für frühe Sensibilisierung zu dem Thema ist das Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". In Dithmarschen hat Karla Müller-Helfrich Ende 2022 die Regionalkoordination für das Netzwerk übernommen. Die ehemalige Lehrerin ist Projektmitarbeiterin des Lernorts Neulandhalle in Dieksanderkoog. Dort wurden in den vergangenen Jahren unterschiedliche Projekte umgesetzt, unter anderem eine Anne-Frank-Ausstellung, ein Demokratietag, Podiumsdiskussionen, aber auch ein Frühstück von unterschiedlichen Nationalitäten und ein Theaterstück. Drei Schulen im Kreis Dithmarschen dürfen sich bereits "Schule mit Courage" nennen.

