Gegen Krieg: Mehrere Ostermärsche in Schleswig-Holstein Stand: 19.04.2025 13:32 Uhr Unter dem Motto "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg" ziehen heute Menschen in Schleswig-Holstein durch die Straßen. Verschiedene Friedensinitiativen organisieren die Ostermärsche.

Bundesweit finden heute wieder Ostermärsche statt - in Schleswig-Holstein unter anderem in Lübeck, Flensburg, Kiel, Neumünster, Wedel (Kreis Pinneberg) und Eutin (Kreis Ostholstein). Laut Polizei haben in Flensburg bereits am Mittag 60 Menschen demonstriert. In Kiel nahmen den Angaben zufolge 180 Menschen an der Kundgebung teil, in Neumünster waren es 120. Auch in Wedel kamen knapp 100 Teilnehmer zusammen. Bislang verliefen die Ostermärsche laut Polizei friedlich. In Lübeck startet der Ostermarsch um 14 Uhr.

Organisiert werden die Ostermärsche von verschiedenen Friedensinitiativen. Das Motto in diesem Jahr lautet: "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg." Die Veranstalter fordern vor allem den Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag und das Ende aller Kriege.

Veranstalter: Mehr Zulauf von jungen Menschen

In Lübeck rechnen die Veranstalter des Ostermarsches mit deutlich mehr Teilnehmern als im vergangenen Jahr, damals waren es etwa 200. Denn in den vergangenen Monaten habe die Friedensbewegung durch die Erstarkung der Linken viel Zulauf erhalten, insbesondere von jungen Menschen.

Schon am Karfreitag beteiligten sich laut Polizei 120 Menschen an einem Ostermarsch von Schleswig nach Jagel (beide Kreis Schleswig-Flensburg). Zwischenfälle gab es nicht.

