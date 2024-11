Stand: 29.11.2024 11:54 Uhr Gefälschte Steuerbescheide in SH: Finanzministerium warnt

Das schleswig-holsteinische Finanzministerium warnt vor gefälschten Steuerbescheiden, die zur Zeit in mehreren Bundesländern im Umlauf sind. In Schleswig-Holstein ist bisher ein Fall dieser Betrugsmasche bekannt geworden. Danach werden angebliche Steuerbescheide mit dem Absender existierender Finanzämter verschickt. In dem Schreiben wird dann zu einer Zahlung mit äußerst kurzer Frist aufgefordert. Das Ministerium empfiehlt Bürgern beim Erhalt eines solchen Schreibens, unbedingt ihre Steuernummer und ihre Identifikationsnummer kritisch zu überprüfen. Diese sind im Fall der betrügerischen Schreiben falsch, so das Ministerium. Vor einer Zahlung sollten auch die Daten der Zahlungsstelle überprüft und mit der tatsächlichen Bankverbindung der Landeskasse Schleswig-Holstein abgeglichen werden. Wer weiter unsicher ist, sollte sich an das zuständige Finanzamt wenden.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.11.2024 | 11:00 Uhr