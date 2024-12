Stand: 10.12.2024 09:27 Uhr Geesthacht kämpft um sein Krankenhaus

Etwa 7.900 Bürgerinnen und Bürger haben eine Petition für den Erhalt des Krankenhauses Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) unterschrieben. Sie rufen darin das Land auf, sich aktiv für die Klinik einzusetzen. Insbesondere die Geesthachter Geburtshilfe sei von herausragender Bedeutung, heißt es. Dafür setzt sich auch der Landesverband der Hebammen ein.

Die Verbandsvorsitzende Anke Bertram betont, dass es wichtig sei, die Klinik zu erhalten. Nicht nur weil werdende Eltern aus der Region sonst weite Wege in Kauf nehmen müssten. Auch werde im Fall der Schließung eine enorme Versorgungslücke in der Region befürchtet. Die Initiatoren stellen ihre Forderungen am Dienstag im Petitionsausschuss des Landtags vor.

