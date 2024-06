Stand: 03.06.2024 09:41 Uhr Geesthacht: Motorradfahrerin bei Sicherheitstraining schwer verletzt

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei verunglückte die 23-Jährige am Sonntag bei einem Fahrsicherheitstraining auf dem Heidbergring. Mehrere Biker hatten sich dort getroffen und auf dem Rundkurs Fahrübungen absolviert. Dabei kam die Frau mit ihrer Maschine von der Piste ab und stürzte auf einer Böschung. Das Motorrad rutschte nach Angaben der Polizei die Böschung hinab und landete am Fuß des Hanges. Die Fahrerin blieb schwer verletzt liegen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen. Warum die Frau und ihre Maschine vom Kurs abkamen, ist noch unklar.

