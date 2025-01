Stand: 30.01.2025 09:51 Uhr Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus in Harrislee

Die Arbeitsgruppe Harrislee-Bahnhof (Kreis Schleswig-Flensburg) legt am Donnerstagvormittag am Grenzübergang in Harrislee in Gedenken an die Deportation von Gefangenen einen Kranz nieder. Etwa 1.600 dänische Gefangene wurden 1944 in Konzentrationslager gebracht. Zu einem weiteren, bisher unbekannten Thema hat jetzt der Flensburger Historiker Claus Olsen Forschungsergebnisse vorgestellt: In Flensburg-Weiche gab es 1942 ein Arbeitslager mit 150 Kriegsgefangenen, die am Fliegerhorst Flensburg Bunker bauen sollten: "Die Hälfte der dort eingesetzten sowjetischen Kriegsgefangenen sind verstorben", so der Historiker.

