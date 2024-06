Stand: 27.06.2024 08:45 Uhr Gebäude eines Kieler Bauunternehmers durchsucht

Das Hauptzollamt Kiel hat am Dienstag bei einer Durchsuchung mehrerer Wohn- und Geschäftsgebäude in der Landeshauptstadt einen Porsche und eine Luxusarmbanduhr sichergestellt. Laut Hauptzollamt wird der beschuldigte Bauunternehmer verdächtigt, seit März 2019 Angestellte beschäftigt zu haben, die er aber nicht oder nicht vollständig angemeldet haben soll. Sozialversicherungsbeiträge sowie Lohnsteuer und Pflichtbeiträge an die Sozialkasse Bau soll er nicht bezahlt haben. Nun werden sichergestellte Computer, Mobiltelefone, Speicherkarten und Geschäftsunterlagen ausgewertet. Rund 22 Zöllnerinnen und Zöllnern und vier Ermittlern der Steuerfahndung waren an dem Einsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft beteiligt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr