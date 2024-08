Stand: 03.08.2024 16:02 Uhr Fußball-Regionalliga: Remis zwischen Bremen II und Norderstedt

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nord trennten sich Werder Bremen II und Eintracht Norderstedt am Samstagnachmittag 1:1. Die Gäste aus dem Kreis Segeberg gingen bereits in der 18. Minute durch ein Tor von Nikita Selutin in Führung. Die Bremer taten sich lange schwer, den Ausgleich zu erzielen - Mateusz Łukowicz schaffte schließlich in der 72. Minute. Es blieb beim Unentschieden - damit verweilen die Norderstedter zunächst auf Platz 1 in der Tabelle.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg