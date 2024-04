Stand: 11.04.2024 11:09 Uhr Fußball: Holstein Kiel nimmt Favoritenrolle gegen VfL Osnabrück an

Vor dem Spiel von Holstein Kiel gegen den Tabellenletzten der 2. Fußballbundesliga VfL Osnabrück am Sonnabend, nimmt Holstein-Trainer Marcel Rapp die Favoritenrolle an. Auf der Pressekonferenz warnte er jedoch vor Osnabrück. Sie gewannen ihre letzten beiden Ligaspiele zu Null und waren gut in Form. Bei den Kielern sollen die angeschlagenen Spieler Fiete Arp und Benedikt Pichler wieder fit sein. Das Kieler Holstein-Stadion ist am Sonnabend ausverkauft.

