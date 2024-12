Stand: 16.12.2024 18:17 Uhr Friedenslicht aus Bethlehem in Kiel angekommen

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist Montag im schleswig-holsteinischen Landtag in Kiel angekommen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder entzündeten es gemeinsam mit Landtagsvizepräsidentin Eka von Kalben (Grüne) im Landeshaus, wie der Landtag mitteilte. Als Symbol für Frieden und Völkerverständigung werde das Licht in der Vorweihnachtszeit und über die Feiertage in der Eingangshalle des Landtags erstrahlen, hieß es. Die diesjährige Friedenslicht-Aktion steht unter dem Motto "Vielfalt leben - Zukunft gestalten".

