"Duckdalben" - Anker für Seeleute aus aller Welt Stand: 18.08.2022 13:00 Uhr Das "Duckdalben" ist seit 1986 eine feste Institution in Hamburg. Der Seemannsclub im Stadtteil Wilhelmsburg ist Anlaufstelle für Seeleute aus aller Welt.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

In all den Krisen - es gibt auch kleine Farbtupfer. Am Sonnabend etwa steigt im Seemannsclub "Duckdalben" wieder ein Sommerfest. Mit Barbecue und Party, mit jeder Menge toller Musik auf der Bühne und mit einem Gottesdienst. Mitten im Hamburger Hafen liegt dieser Seemannsclub "Duckdalben", in Waltershof, bestens bekannt bei allen Seebären, Kapitäninnen oder sonst wie maritim anhauchten Menschen.

Eine Einrichtung der Hamburger Seemannsmission, die keiner mehr missen möchte. Denn hier finden die Leute einen sicheren Hafen, die monatelang auf See unterwegs sind in einer Arbeitswelt, die es wirklich in sich hat. Die See kann ganz schön rau sein, auch im übertragenen Sinne - ein echt entbehrungsreiches Leben dort an Bord. Da ist ein Seemannsclub wie der "Duckdalben" wie ein Rettungsanker.

Seemannsmission half während der Corona-Pandemie

Endlich wieder fester Boden unter den Füßen. Und: funktionierende Internetverbindungen in die Heimat. Menschen, mit denen man reden kann. Denen man die Sehnsucht nach den Kindern oder die Sorge um die Eltern ins Fischerhemd heulen kann. Oder die einfach eine andere Nase im Gesicht tragen als jene, die man tagein, tagaus auf dem eigenen Schiff trifft. Also: Wenn Hilfe gebraucht wird, dann sind sie sofort da, die Jungs und Deerns von der Seemannsmission, manche hauptamtlich, viele ehrenamtlich. Zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Da hat die Hamburger Seemannsmission zusammen mit Reederei, Behörden und Auswärtigem Amt wochenlang darum gekämpft, dass Hunderte Seeleute aus Kiribati nach mehr als einem Jahr endlich nach Hause durften.

Diakon Jan Oltmanns geht in den Ruhestand

Denn bei der Seemannsmission im Duckdalben gibt es nicht nur Kaffee, Billardtische und Sommerfeste. Da gibt es auch Menschen wie Jan Oltmanns oder Margaret Stölting, die beide von Anfang an dabei sind, seit 36 Jahren schon, und nun in den Ruhestand gehen. Der eine als Leiter und Mitbegründer und vor allem als herzensguter, kluger und einfühlsamer Diakon, die andere als Reinigungskraft, die klar Schiff zu machen weiß, wenn das Seemannsleben seine sichtbaren Spuren hinterlassen hat. Menschen mit Herz eben, die genau wissen, wie das ist, wenn die Seele in der Fremde einen Anker braucht. Gesichter unserer Stadt, die es verdient haben, dass wir sie feiern.

Ein gesegnetes Wochenende wünsche ich Ihnen - gern mit ein paar Farbtupfern.

