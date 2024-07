Stand: 01.07.2024 09:10 Uhr Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper im Wasser bemerkt

In Lübeck hat ein Spaziergänger im Klughafen eine leblose Frau entdeckt. Er alarmierte die Polizei. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd erklärte, holten Einsatzkräfte die Frau am Sonntag aus dem Wasser. Sie konnten nur noch den Tod feststellen. Der Leichnam wurde in die Rechtsmedizin gebracht. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

