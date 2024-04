Stand: 30.04.2024 17:11 Uhr Frank Lobitz ist neuer stellvertretender Landesbrandmeister

Der Steinburger Kreiswehrführer Frank Lobitz ist in den Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein aufgerückt. Die Mitglieder der Landesfeuerwehrversammlung wählten Lobitz am Montagabend zum stellvertretenden Landesbrandmeister. Er ist damit Vertreter des neuen Landesbrandmeister Jörg Nero. Dieser wurde nach seiner Wahl von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) offiziell zum Landesbrandmeister ernannt. Die neue Spitze der Feuerwehren in Schleswig-Holstein ist sechs Jahre im Amt.

