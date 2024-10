Stand: 23.10.2024 17:02 Uhr Förderverein vom WKK Brunsbüttel feiert Geburtstag

Der Förderverein des Westküstenklinikums (WKK) Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) feiert am Mittwochabend seinen 20. Geburtstag. Entstanden ist der Verein aus dem Protest gegen die drohende Schließung der Klinik. "Damals hat es einen riesigen Aufschrei in der Bevölkerung gegeben", so Johannes Geisthövel, der heutige Vereinsvorsitzende und ehemalige Klinikdirektors am WKK.

Wenig Angst vor Klinikreform

Mit Erfolg: Das Klinikum blieb betehen und hat sich seitdem zu einem integrierten Versorgungszentrum gewandelt. Als solches blicke man nun auch relativ gelassen auf die bundesweit geplante Krankenhausreform, so Geisthövel: "Vieles von dem, was Minister Lauterbach vor hat, haben wir hier längst umgesetzt." Dass dieser Weg möglich war, hat nach Angaben des Vereinsvorsitzenden und ehemaligen Klinikdirektors Johannes Geisthövel auch mit der Arbeit des Vereins zu tun.

Verein gibt Geld für kleine und große Dinge

"Die Klinik an sich ist natürlich nicht auf uns angewiesen", so Geisthövel. "Aber gerade wenn neue Abteilungen geschaffen wurden zum Beispiel, dann war es gut, dass sich jemand um kleine Dinge wie etwa Bilder oder Mobiliar kümmern konnte, aber durchaus auch um Größere wie innovative Technik, für die sonst kein Geld da gewesen wäre."

