Stand: 03.05.2024 16:54 Uhr Flensburg: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

In Flensburg sind bei einem Zusammenprall zwischen einem Feuerwehrwagen und einem Auto vier Menschen verletzt worden. Das Feuerwehrfahrzeug war zu einem Einsatz unterwegs und kippte um. Ein Feuerwehrmann wurde nach Polizeiangaben zunächst eingeklemmt und musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein weiterer Feuerwehrmann wurde verletzt, konnte sich aber selbst befreien. Die Insassen des Autos, eine Frau und ein Kind wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll jetzt die Unfallursache klären. Die Friedrich-Ebert-Straße bleibt in Richtung Hafen vermutlich noch bis in den Abend gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2024 | 16:00 Uhr