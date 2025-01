Stand: 08.01.2025 16:55 Uhr Flensburg: Hygienemängel bei Barbershops festgestellt

Bis Ende des Jahres will der Gesundheitsdienst der Stadt Flensburg alle rund 100 Friseurgeschäfte und - Barbershops in der Stadt auf die Einhaltung der Hygienestandards überprüfen. Bei ersten Kontrollen kam es laut Stadt in 15 von 16 kontrollierten Barbershops zu Beanstandungen. Infektionen mit dem Hautpilz "Trichophyton tonsurans" seien bislang aber nicht gemeldet worden.

Die Infektion, die unter anderem zu juckender Kopfhaut, Schuppen und eitrigen Stellen führen kann, hat sich in den vergangen drei Jahren in Deutschland vermehrt verbreitet. Die Stadt will künftig in Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Flensburg und der Gewerbeaufsicht die Barbershop-Betreiber und Friseure für das Thema weiter sensibilisieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg