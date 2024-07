Stand: 31.07.2024 15:57 Uhr Flensburg: Erneute Schockanrufe

Wieder haben unbekannte Täter mit einem Schockanruf Geld erbeutet. Diesmal traf es eine 88-jährige Flensburgerin. Laut Polizei gab sich der der Anrufer als Polizeibeamter aus und sagte, dass die Tochter der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. "Um jetzt eine Gefängnisstrafe abwenden zu können, müsse sie eine hohe Kaution beibringen. Und am besten so schnell wie möglich in bar übergeben", sagt der Sprecher der Polizei Flensburg, Marcel Paulsen.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Dies sei leider kein Einzelfall: "Wir hatten tatsächlich am Dienstag diverse Anrufe, auch im Kreisgebiet und in diesem Fall ist tatsächlich ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden", so Paulsen weiter. Die Geschädigte übergab daraufhin am Dienstagnachmittag an eine etwa 30-jährige Frau Geld in einer blau-weißen Geschenktüte. Wer diese etwa 30-jährige Frau, sie trug eine helle Hose und eine bunte Bluse, am Dienstagnachmittag in der Straße Twedter Feld in Flensburg beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei.

