Flensburg: Der erste Weihnachtsmarkt wird schon aufgebaut Stand: 17.10.2023 13:30 Uhr Mehr als sechs Wochen vor dem ersten Advent läuft in Flensburg bereits der Aufbau für den Punschwald - einen Weihnachtsmarkt ohne typische Deko und Musik. Los geht es schon am 28. Oktober.

von Simone Mischke

Es wird gesägt, gebohrt, gehämmert: Im Flensburger Punschwald hinter dem Deutschen Haus hat das Team gerade alle Hände voll zu tun, damit alles für die Eröffnung am 28. Oktober fertig wird. Es sind zwar zwei Tage vor dem sonstigen Termin, aber sie wollen gerne das Wochenende mitnehmen, sagt Pressesprecher Fereydun Bille-Sommer. In der Mitte des von Bäumen und Hecken geschützten Platzes haben sie eine Kuppel aus Plexiglas aufgebaut. "Wir haben es erst mal Punsch-Dome genannt", schmunzelt Bille-Sommer. Ihm und dem Team ist wichtig, dass sie für den Punschwald jedes Jahr ein neues Konzept entwickeln. Die etwas spacig anmutende Kuppel ist ein Teil davon. Geblieben ist indes der ausrangierte Doppeldecker-Bus aus London, in dem es sich die Besucherinnen und Besucher gemütlich machen können.

Tannen aus Wacken kommen am Freitag

Am kommenden Freitag erwarten sie hier im Punschwald noch eine größere Lieferung: Dann kommen rund 900 Tannenbäume an. "Die wurden eigens für uns in Wacken angepflanzt. Sie haben also Metal in den Nadeln", sagt Pressesprecher Bille-Sommer. Weihnachtlich dekoriert werden die Bäume aber nicht. Und auch Fans von "Last Christmas" dürften im Punschwald eher enttäuscht werden. "Es gibt bei uns keine Weihnachtsdeko und keine Weihnachtsmusik. Und gerade das finden die Leute gut", ist Fereydun Bille-Sommer überzeugt.

Der Flensburger Punschwald öffnet am Sonnabend, den 28. Oktober um 16.16 Uhr - unter der Woche ist er ab 17.17 Uhr geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2023 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Weihnachten