Stand: 31.01.2025 11:08 Uhr Flensburg: Demonstration am Sonntag auf dem Südermarkt

Insgesamt 18 Parteien, Institutionen und Vereine rufen am Sonntag in Flensburg zu einer Demonstration unter dem Motto „Schulterschluss für Demokratie“auf. Anlass ist nach Angaben der SPD Flensburg die gemeinsame Bundestagsabstimmung von AfD, Union und FDP für eine verschärfte Migrationspolitik. Die Demonstration beginnt um 15 Uhr auf dem Südermarkt in Flensburg und soll dann durch die Innenstadt führen. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg