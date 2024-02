Stand: 29.02.2024 15:39 Uhr Fischreserven in Nord- und Ostsee für 2024 aufgebraucht

Deutschland hat rein rechnerisch bereits heute die eigenen Fischreserven für dieses Jahr aufgebraucht - so früh wie nie zuvor. So schreiben es die drei Organisationen "Brot für die Welt", "Fair Oceans" und "Slow Food Deutschland" in einer Erklärung. Sie nutzen den sogenannten "End of Fish Day" seit fünf Jahren, um auf den Meeresschutz aufmerksam zu machen und fordern eine nachhaltigere Fischerei in Nord- und Ostsee.

