Stand: 11.07.2024 14:10 Uhr Fischer starten optimistisch in die Muschelsaison

Die Muschelzüchter in Schleswig-Holstein starten optimistisch in die Erntesaison. Die Saison wurde am Donnerstag mit mit einer Kutterausfahrt vor Hörnum (Kreis Nordfriesland) offiziell eröffnet.

Bis Oktober wollen die Fischer rund 15.000 Tonnen Miesmuscheln ernten. Dank des milden Winters rechnet der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft schleswig-holsteinischer Muschelfischer, Heinz Maurus, mit einem Fleischanteil von bis zu 39 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der noch bei 30 Prozent – auch das ein Spitzenwert.

Trotzdem sind die Muschelfischer mit ihrer Preisprognose zurückhaltend und wollen sich aktuell nicht festlegen. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis bei rund 1,70 Euro pro Kilo, im Jahr davor bei 1,45 Euro. Zu den Herausforderungen der Branche gehören nach eigener Einschätzung unter anderem der marode Hafen in Hörnum und die zunehmende Versandung der Muschel-Kulturen.

