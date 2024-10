"Filmfriend": Streaming mit dem Bibliotheksausweis Stand: 04.10.2024 13:18 Uhr Filmfreunde, die einen Ausweis bei einer öffentlichen Bibliothek besitzen, können gratis in den Streaming-Genuss kommen. Immer mehr Büchereien im Norden sind an das Portal "Filmfriend" angeschlossen.

Wie wäre es mit Detlev Bucks Kassenknüller "Bibi und Tina" um die Kinder bei Laune zu halten? Und am Abend vielleicht "Aimee und Jaguar", "Die Legende von Paul und Paula" oder "The Dressmaker" mit Kate Winslet? All dies gibt es auf dem Streaming-Portal "Filmfriend" zu sehen. Mittlerweile verfügt der Anbieter über etwa 3.500 Spiel- und Kurzfilme, Serienfolgen sowie Dokumentationen. Mehr als 500 öffentliche Bibliotheken haben bundesweit bereits einen Vertrag mit "Filmfriend" abgeschlossen.

Wie ein Online-Programmkino

Deren Nutzer können ohne Zusatzkosten auf den Dienst zugreifen. Gründer Andreas Vogel erklärt die Idee, die hinter der Filmauswahl steckt: "Uns ist es sehr wichtig, dass wir keine elitäre Plattform für Arthouse-Filme anbieten, die zwar ein interessiertes, aber eben nur kleines Publikum finden. Vielleicht kann man es am besten so beschreiben: Was im Programmkino erfolgreich war, wollen wir gerne auf der Plattform haben."

Klassiker statt Neuerscheinungen

Wer eine aktuelle Serie sucht, über die gerade viel berichtet wird, oder eine umfassende Sammlung aller wichtigen Filmklassiker erwartet, wird bei "Filmfriend" nicht fündig. Dafür gibt es hohe Qualität und die eine oder andere Neuentdeckung. Während der Corona-Krise hatten die Abrufe deutlich zugenommen: "Die Nutzungszahlen haben sich verfünffacht. Und es handelt sich hierbei um kein Strohfeuer. Die Zahlen sprechen dafür, dass die Nutzung nicht auf Langeweile basiert, sondern die Filme wirklich interessieren."

Anders als bei Netflix oder Amazon müssen Nutzer kein kostenpflichtiges Abo abschließen, sondern erhalten den Zugang kostenlos mit ihrem Bibliotheksausweis. Dafür fließt ein Teil ihres Medienbudgets der Büchereien an das Unternehmen. In Hamburg sind die Bücherhallen dabei, in Bremen und Bremerhaven die Stadtbibliotheken. Außerdem bieten die folgenden Stadt- und Gemeindebüchereien im Norden die kostenlose Nutzung von "Filmfriend" aktuell an (Stand 4.10.2024, keine Gewähr auf Vollständigkeit):

Schleswig-Holstein Niedersachsen Mecklenburg-Vorpommern Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bad Segeberg, Barmstedt, Bordesholm, Büdelsdorf, Büsum, Dithmarschen (Fahrbücherei), Eutin, Fehmarn, Flensburg, Flintbek, Geesthacht, Gettorf, Heide, Heikendorf, Henstedt-Ulzburg, Hohenlockstedt, Husum, Itzehoe, Kaltenkirchen, Kappeln, Kiel, Kronshagen, Lauenburg, Lübeck, Meldorf, Mölln, Neumünster, Neustadt i.H., Niebüll, Norderstedt, Oldenburg, Preetz, Quickborn, Ratzeburg, Rendsburg, Satrup, Schwarzenbek, Seevetal, Schwentinental, St. Peter-Ording, Stockelsdorf, Sylt, Timmendorfer Strand, Tönning, Trappenkamp, Trittau, Wedel, Wentorf Aurich, Bad Zwischenahn, Brake, Bramsche, Braunlage, Braunschweig, Buxtehude, Celle, Cuxhaven (Fahrbücherei), Delmenhorst, Ganderkesee, Garbsen, Geestland, Gifhorn, Hameln, Hannover, Herzberg, Hildesheim, Lehrte, Lingen, Lüneburg, Melle, Nienburg, Nordhorn, Osnabrück, Osterode, Otterndorf, Oyten, Rotenburg a.d. Wümme, Salzgitter, Schüttorf, Soltau (Waldmühle), Uelzen, Verden, Walsrode, Wunstorf Boizenburg, Bützow, Dorf Mecklenburg, Feldberger Seenlandschaft, Gadebusch, Greifswald, Güstrow, Kühlungsborn, Malchin, Neubrandenburg, Neustrelitz, Parchim, Poel Ribnitz-Dammgarten, Röbel-Müritz, Schwerin, Stralsund, Wismar

