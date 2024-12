Stand: 23.12.2024 16:00 Uhr Feuerwerkskörper am Elmshorner Bahnhof gezündet

Ein 22-Jähriger soll am späten Samstag in Elmshorn (Kreis Pinneberg) am Bahnhof einen Feuerwerkskörper in Richtung einer Oberleitung abgefeuert haben. Laut Bundespolizei beträgt die Spannung der Leitung 15.000 Volt. Zudem stand am Nachbargleis ein abfahrbereiter Zug der AKN. Verletzt wurde niemand. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Ebenfalls anwesend war ein 32-Jähriger, bei dem die Bundespolizei Marihuana und Kokain fand. Zudem zeigte er den Beamten einen falschen Ausweis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

