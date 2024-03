Stand: 31.03.2024 13:38 Uhr Feuerwehren aus SH helfen bei Brand im dänischen Krusau

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Krusau in Dänemark haben am frühen Sonntagmorgen auch rund 30 Einsatzkräfte aus Ellund und Harrislee (beide Kreis Schleswig-Flensburg) bei den Löscharbeiten geholfen. Für Richard Andersen von der Freiwilligen Feuerwehr Ellund ist die grenzüberschreitende Hilfe ganz selbstverständlich. Verständnisprobleme gab es nicht - vor Ort laufe die Kommunikation entweder durch die nachbarschaftliche Sprache oder mithilfe der sogenannten Verbindungsoffiziere, die beide Sprachen fließend beherrschen, so Andersen. Das Einfamilienhaus in Krusau wurde durch den Brand komplett zerstört. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die beiden Feuerwehren aus Schleswig-Holstein beendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2024 | 10:00 Uhr