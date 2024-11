Stand: 27.11.2024 09:06 Uhr Feuerwehren an der Westküste in SH starten Nachwuchs-Kampagne

Die Feuerwehren an der Westküste in Schleswig-Holstein stehen vor der Herausforderung, dass die Generation der sogenannten Babyboomer ins Rentenalter kommt und Nachwuchs gefunden werden muss. Feuerwehrleute dürfen laut Landesfeuerwehrverband maximal bis zum Alter von 67 Jahren aktiv im Einsatz tätig sein. Es werde in den kommenden Jahren unvermeidlich zu größeren Lücken kommen, sagt eine Sprecherin vom Landesfeuerwehrverband. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) startet schon jetzt eine Kampagne für mehr Nachwuchs. "Weil dir Retten sehr gut steht" heißt das Motto, so Tom Baumöller von der Feuerwehr Heide.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen