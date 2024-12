Stand: 18.12.2024 09:07 Uhr Feuerwehr in Schenefeld rettet Jugendlichen aus Schlamm

Die Feuerwehr in Schenefeld (Kreis Steinburg) musste am Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Ein Jugendlicher steckte am Mühlenteich bereits bis zu den Knien im Schlamm fest und drohte weiter einzusinken. Andere Jugendliche, die mit ihm unterwegs waren, hatten Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Der Jugendliche konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Die Einsatzkräfte sicherten ihn zunächst mit einem Seil und zogen ihn damit raus.

Ein Krankenwagen brachte den bereits unterkühlten Jugendlichen ins Krankenhaus Itzehoe (Kreis Steinburg). Ein vorsorglich alarmierter Rettungshubschrauber vom Flugplatz Hungriger Wolf in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) wurde nicht gebraucht und konnte kurz nach seinem Eintreffen wieder abfliegen.

