Stand: 18.04.2025 11:23 Uhr Feuer in Werkstatt in Hohn - keine Verletzten

In Hohn (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Feuerwehr am späten Donnerstagabend zu einem Einsatz ausgerückt. Dort ist eine Werkstatt ausgebrannt. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes waren darin unter anderem landwirtschaftliche Geräte und Farbe gelagert. Die Helfer waren bis in die Nacht im Einsatz und konnten verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus und ein Pflegeheim überspringen. Menschen wurden nicht verletzt.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2025 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde