Stand: 26.06.2024 16:17 Uhr Feuer in Reetdachhaus in Handewitt - B199 mehrere Stunden gesperrt

Im Handewitter Ortsteil Unaften im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Mittwochmorgen ein Reetdachhaus abgebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Weil das Gebäude direkt an der B199 steht, blieb die Bundesstraße für mehrere Stunden zwischen Handewitt und Wallsbüll voll gesperrt. Unter den 40 Einsatzkräften in Handewitt waren auch Feuerwehrleute aus Pattburg und Apenrade in Dänemark. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 14:30 Uhr