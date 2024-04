Stand: 05.04.2024 16:14 Uhr Feuer in Burg im Kreis Dithmarschen

In Burg (Kreis Dithmarschen) ist in der Buchholzer Straße ein Feuer ausgebrochen. Dort brennen seit dem frühen Nachmittag zwei benachbarte Wohnhäuser. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle ist das Feuer mittlerweile aber unter Kontrolle. Derzeit stehen noch ein angrenzendes Carport mit Mofas und anderen Fahrzeugen in Flammen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Anwohner in Burg wurden gebeten, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

