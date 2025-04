Stand: 08.04.2025 16:38 Uhr Feuer in Autowerkstatt in Trappenkamp

In Trappenkamp im Kreis Segeberg ist am Dienstagmittag in einem Kfz-Betrieb ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle griff der Brand auch auf ein anliegendes Reifenlager über. Gut 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren für die Löscharbeiten vor Ort. Verletzt wurde niemand. Anwohner waren zwischenzeitlich dazu aufgerufen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen ist der Brand laut Leitstelle gelöscht und die Feuerwehr konnte Entwarnung geben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg