Stand: 09.07.2024 16:23 Uhr Feuer auf Kompostplatz in Plön

In Plön ist am frühen Dienstagnachmittag auf dem Kompostplatz an der B76 ein Feuer ausgebrochen. Dort steht laut Feuerwehr ein 300 Quadratmeter großer Komposthaufen in Flammen. Vor allem zu Beginn des Brandes habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Mittlerweile ist das Feuer laut Einsatzkräften unter Kontrolle. Die Löscharbeiten seien für die rund 50 Feuerwehrleute aufwendig und würden wohl noch länger andauern. Verletzt wurde laut Polizei niemand, es wurden auch keine Gebäude beschädigt. Der Kompostplatz wird vom Kreis Plön betrieben.

