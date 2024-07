Feuer an Carport zerstört Mehrfamilienhaus in Kükels Stand: 01.07.2024 11:52 Uhr Großeinsatz der Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Kükels im Kreis Segeberg: Knapp 120 Feuerwehrleute rückten zu einem Band an einem Mehrfamilienhaus aus.

Fünf Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar - das Haus steht möglicherweise vor dem Abriss. Das ist die Bilanz eines Feuers in Kükels in der Nacht zu Montag. Dort war erst ein Carport und dann ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Polizei vermutet als Ursache, dass sich ein Akku selbst entzündet hat. Das Feuer brach kurz vor 1 Uhr aus, so der Sprecher der Feuerwehr im Kreis Segeberg, Patrick Juschka. Die Flammen von dort griffen vom Carport wiederum auf das Dach des Hauses in der Straße Schwarzer Berg über.

Schaden in Millionenhöhe

Alle acht Bewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Am Montagmorgen rollte für die Nachlöscharbeiten unter anderem auch ein Bagger an, um die Glutnester erreichen zu können. Nach knapp sechs Stunden war das Feuer gelöscht. Inzwischen ist laut Feuerwehr klar, dass die fünf Wohnungen im Haus nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner sind vorerst bei Freunden und Bekannten untergekommen. Ob das Gebäude jetzt abgerissen werden muss, ist nach Angaben eines Feuerwehrsprechers noch nicht klar. Den Schaden schätzt die Polizei auf "einen niedrigen Millionenbetrag", wie es von den Beamten hieß.

