Stand: 18.10.2024 19:28 Uhr Ferienbeginn: Hamburger Flughafen erwartet großen Andrang

Am Hamburger Flughafen wird es in den kommenden Tage voraussichtlich sehr voll. Denn Freitag war in Schleswig-Holstein und auch in Hamburg der letzte Schultag vor den Herbstferien. Gleichzeitig kommen Urlauber aus Bremen und Niedersachsen bereits zurück. Katja Bromm vom Flughafen Hamburg sagte, dass am Wochenende bis zu 58.000 Passagiere pro Tag erwartet werden. Beliebt bei den Norddeutschen seien klassiche Badeziele in Spanien, aber auch Fernreisen zum Beispiel über die Drehkreuze Dubai und Doha. Der Flughafen empfiehlt Reisenden in der Ferienzeit mindestens zwei Stunden vor Abflug da zu sein.

Archiv 3 Min Nachrichten 19:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.10.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Norderstedt Flugverkehr