Stand: 10.06.2024 16:22 Uhr Fehmarn: spektakulärer Rettungseinsatz auf Windkraftanlage

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat es am Montag einen spektakulären Rettungseinsatz gegeben. Während der Arbeit auf einer Windkraftanlage in Westermarkelsdorf hatte ein Mann nach NDR Informationen plötzlich über starke Brustschmerzen geklagt. Der alarmierte Notarzt musste nach Angaben der Rettungsleitstelle über die Leiter in 65 Meter Höhe klettern, um den Patienten dort zu versorgen. Weil der aber nicht mehr selbst runterklettern konnte, wurde er von einem Hubschrauber aus per Winde nach unten abgeseilt. Ein Krankenwagen brachte den Mann schließlich in die Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.

