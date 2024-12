Stand: 02.12.2024 16:05 Uhr Fast 700 Verkehrsverstöße vor Schulen und Kitas in Pinneberg

In den vergangenen zwei Wochen hat die Polizei im Kreis Pinneberg Verkehrskontrollen rund um Schulen und Kindergärten durchgeführt. Die Beamten leiteten 681 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. In den meisten Fällen ging es darum, dass Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell gefahren sind. Außerdem wurden unter anderem zahlreiche Parkverstöße geahndet. Ein Mann aus Tornesch fiel besonders negativ auf. Der 43-Jährige war mit mehr als 60 Kilometern pro Stunde in einer 30er-Zone ebenfalls viel zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich dann zudem heraus, dass er keinen Führerschein hatte, da ihm dieser zuvor bereits von einem Gericht entzogen worden war. Fest steht bereits, dass der Mann für seine Verstöße vier Punkte in Flensburg bekommt und mindestens 760 Euro zahlen muss. Ihn erwartet zusätzlich ein Strafverfahren.

