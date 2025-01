Stand: 29.01.2025 18:23 Uhr Fast 1.600 Mitglieder mehr: Rekord bei der DLRG Schleswig-Holstein

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat in Schleswig-Holstein so viele Mitglieder wie noch nie. Nach Angaben eines Sprechers sind aktuell fast 35.500 Menschen im Landesverband organisiert - fast 1.600 Menschen mehr als vor einem Jahr. Trotz steigender Mitgliederzahlen steht die DLRG vor Herausforderungen. Unter anderem würden Schwimmflächen für die Ausbildung fehlen - fehlende Investitionen in den vergangenen Jahrzehnten hätten die Situation deutlich verschlechtert, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 18:00 Uhr