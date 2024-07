Stand: 02.07.2024 09:18 Uhr Wentorf: Falscher Polizist erbeutet Schmuck von Seniorin

In Wentorf im Herzogtum Lauenburg hat ein falscher Polizist Schmuck von einer 85-jährigen Seniorin gestohlen. Der Betrüger berichtete am Telefon von einem angeblichen Verkehrsunfall ihrer Tochter und forderte eine Kaution in Höhe von 210.000 Euro. Da die Seniorin nicht über das Bargeld verfügte, bot sie ihren Schmuck im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags an. Die Polizei Ratzeburg warnt erneut, dass Polizeibeamte niemals nach Bargeld fragen oder sich Wertgegenstände geben lassen würden. In Fällen dieser Art solle man sofort die 110 anrufen. Die Reinbeker Kriminalpolizei ermittelt.

