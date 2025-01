Stand: 22.01.2025 09:57 Uhr Fahrrad statt Auto: Mehr Menschen beteiligen sich an Aktion

Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, dazu ruft die AOK Nord West jedes Jahr in einer Mitmach-Aktion auf. Im vergangenen Jahr erfreute die sich wachsender Beliebtheit. In Flensburg beteiligten sich laut AOK knapp 300 Menschen, im Kreis Schleswig-Flensburg mehr als 500. In Nordfriesland waren es sogar mehr als 800. Das entspricht demnach überall einem Plus von gut zehn Prozent.

