Stand: 24.06.2024 09:43 Uhr Fahrer flüchtet in Flensburg vor der Polizei

In Flensburg hat sich sich am Sonnabend ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Wagen mit dänischem Kennzeichen raste aus Flensburg Richtung Glücksburg, der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und raste gegen einen Baum. Der verletzte Mann flüchtete zu Fuß, bis ihn die Beamten stoppten. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Uferstraße war zwischenzeitlich auf Höhe Sandwigstraße voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2024 08:30 Uhr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2024 | 08:30 Uhr