Das Insolvenzgeld der Werften läuft heute aus. Bei der Betriebsversammlung wird am Morgen bekanntgegeben, ob und wie es mit beiden Werften weitergeht. Die Vorzeichen stehen nach NDR Informationen gut.

An der Flensburger Förde geht es am Freitagmorgen um alles: Werden die Werften FSG und Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) weiter bestehen oder nicht? Um 8.45 Uhr beginnt dort eine Betriebsversammlung, im Anschluss soll die Presse informiert werden. Seit Mitte Dezember arbeiten die vorläufigen Insolvenzverwalter daran, einen Käufer für die heruntergewirtschaftete Werft zu finden.

Übernahmen durch Lürssen-Werft und Heinrich Rönner Gruppe?

Der Werftenriese Lürssen aus Bremen könnte die Nobiskrug-Werft in Rendsburg übernehmen. Die Heinrich Rönner Gruppe, ein großes Stahlbauunternehmen mit Hauptsitz in Bremerhaven, ist der einzige Interessent für Flensburg. Eine Fähre steht noch halbfertig für die australische Reederei Searoad in der FSG-Halle. Ob dort weiterhin Schiffe oder eher Plattformen für die Offshore-Windkraft gebaut werden, ist offen - damit auch die Frage, wer von der rund 340-köpfigen Belegschaft in Flensburg noch gebraucht wird. Bei Nobiskrug arbeiten rund 140 Menschen.

Transfergesellschaft muss ab dem 1. Februar starten

Für den Übergang müsste am Sonnabend eine Transfergesellschaft starten, denn ab dem 1. Februar fließt kein Insolvenzgeld mehr. Die Gründung einer Transfergesellschaft ist aber nur möglich, wenn die Investoren diese finanzieren und die Belegschaft zustimmt. Mit dem Wechsel würden die Mitarbeitenden ihr altes Beschäftigungsverhältnis aufgeben, um nicht in die Arbeitslosigkeit zu rutschen.

